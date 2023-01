«Le meilleur pâtissier: les professionnels»: non, Marie Portolano n’apparaîtra pas enceinte

On n’a pas encore eu le temps de digérer la bûche de Noël que RTL va à nouveau nous gaver de gâteaux de toutes les tailles et de toutes les couleurs, qui nous font prendre des kilos en trop rien qu’en les regardant ! Cette fois, place aux professionnels, où sept binômes vont s’affronter sous la tente pour tenter de séduire les papilles gustatives du jury, composé de l’incontournable Cyril Lignac, de Pierre Hermé (surnommé le Picasso de la pâtisserie) et d’une nouvelle recrue, Christelle Brua, qui succède à Jean-François Piège pour cette édition. À 45 ans, la cheffe pâtissière de l’Elysée, première femme sacrée Meilleur pâtissier de restaurant du monde, en 2018, entend bien se montrer intransigeante. « Les candidats savent notre niveau d’exigence, et on ne laissera rien passer », prévient-elle. Un trait de caractère que confirme Cyril Lignac : « Christelle a réussi à faire sa place par son talent, son caractère et sa pugnacité. J’ai beaucoup d’admiration pour elle. »

Plus concentrés

Côté mécanique du jeu, il y aura deux épreuves par semaine, plus un face-à-face éliminatoire entre les deux moins bons binômes. Un seul membre de chaque équipe participera à cette dernière chance, détenant alors le destin de son duo entre ses mains couvertes de ganache. Et c’est Pierre Hermé seul qui arbitrera ce face-à-face. Autant dire que le niveau risque d’être aussi relevé qu’une crème fouettée. Pour la première émission, les binômes seront confrontés à deux épreuves : l’incontournable trompe-l’œil, sous l’égide du pâtissier champion du monde Julien Alvarez, et une épreuve particulièrement corsée qui mêle fromage et dessert, avec pour invités le chef deux étoiles Sébastien Vauxion et le Meilleur Ouvrier de France fromager Xavier Thuret. Comme lors des saisons précédentes, les jurés laisseront nettement moins passer les petites imperfections que dans la version amateurs du célèbre concours. Ce qui est d’ailleurs normal. « L’ambiance est forcément un peu différente car la pâtisserie, c’est leur vie, leur métier », confie au « Parisien » Marie Portolano, qui présente ici pour la première fois la version professionnels du programme. « Ils sont tout aussi sympathiques que les amateurs mais beaucoup plus concentrés. Je me suis rapidement adaptée, avec une petite distance absolument normale. »