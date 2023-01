«Les Simpson»: Bart, Homer, Marge, Lisa et les autres sont de retour sur RTL, et depuis le début

Alors que les Simpson ont fait le bonheur de Club RTL durant des années, la famille au grand complet avait déménagé sur la RTBF, Tipik plus exactement, il y a deux ans et demi. Mais, dès ce lundi, Bart, Homer, Marge et Lisa sont de retour sur la chaîne privée, sur Plug RTL cette fois. Et pour l’occasion, on reprend tout depuis le début !

On recommence donc depuis la première saison, dont l’animation a quand même pris un petit coup de vieux, il faut le reconnaître. Pour l’anecdote, l’épisode diffusé ce lundi est bien le tout premier, qui fut produit en 1989, mais aux Etats-Unis, il ne fut diffusé qu’à la fin de la saison 1 en raison de problèmes de réalisation nécessitant des retouches. Mais ici, c’est bien par celui-ci qu’on reprend.