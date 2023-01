Aurore Morisse («Affaire conclue»): «J’ai eu un accident juste avant Noël»

J’ai eu le pied dans le plâtre durant trois jours, mais aujourd’hui, j’ai une botte qui est plus pratique, ne serait-ce que pour prendre une douche. Cet accident est arrivé quelques jours avant le réveillon de Noël, je me suis rendue au Luxembourg pour rencontrer un client. Ma voiture a glissé sur une plaque de verglas avant de foncer dans un arbre.

Parmi ces nouveaux acheteurs, il y a un Belge, Sébastien Delcampe : que pouvez-vous nous dire sur lui ?

Il est le fondateur du site delcampe.net. Il a été très enjoué sur ce tournage, on a eu plaisir à se chamailler autour de certaines enchères. Il a bien compris qu’il fallait sortir de l’argent pour faire vibrer les autres acheteurs.

Y a-t-il eu de la tension entre Caroline Margeridon et Clément Anger lors de ce tournage ? Sur les réseaux sociaux, la première a coupé le second sur une photo de groupe…

Pendant le prime, je n’ai ressenti aucune mésentente. Si c’est le cas, c’est leur problème et je n’ai pas envie de m’en mêler. On ne peut pas aimer tout le monde, on reste des marchands qui se bataillent de temps en temps comme dans une cour de récréation. Moi, j’ai déjà eu des explications avec Caroline et d’autres. Comme dans toute grande famille, on peut avoir des points de vue différents mais s’apprécier également.

Dès janvier, la quotidienne s’enregistrera dans des studios de télé. Triste ?

Pas le choix : les propriétaires ont vendu les ateliers de Christofle à une société privée. On avait peut-être de temps en temps une goutte de pluie qui nous tombait sur la tête, il y avait peut-être une porte de toilette qui se fermait mal mais ce n’est pas ça qui allait m’effrayer car, avant tout, il s’agissait d’un patrimoine historique. Les tournages dans les nouveaux studios d’Aubervilliers débutent en janvier.