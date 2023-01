Rouvert depuis deux mois, le restaurant de la ruche Théâtre, à Marcinelle, déborde d’idées: «Nous voulions y développer une cuisine de brasserie, entre accents français et italiens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une belle aventure dans laquelle se sont lancés Bruno Maffeis et Johan Snauwaert, qui ont repris, voici plus de deux mois, le restaurant de la Ruche Théâtre, à Marcinelle. L’enseigne, accolée au théâtre royal de l’avenue Meurée, déploie depuis une cuisine aux accents français et italiens, et peut accueillir quarante couverts.

Christophe Hennuy

Le couple de restaurateurs l’indique : « Nous sommes ouverts indépendamment des horaires du théâtre, les mercredi, jeudi et vendredi, midi et soir, ainsi que le samedi en soirée, et le dimanche, midi et soir à nouveau.