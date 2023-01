Fermé depuis des années le café Le Louvre va renaître à Spa: «On vise un public entre 18 et 30 ans»

Fermé depuis plusieurs années déjà, le Louvre va connaître une nouvelle vie. Il ne s’agit bien entendu pas du musée le plus célèbre de Paris, mais bien du café éponyme situé entre l’Église et le Pouhon Pierre Legrand à Spa. Au printemps, le café va rouvrir sous une autre forme. Il a en effet été repris par Thibault Fuchs. « Avec mon associé, on s’occupait déjà du Petit Baigneur juste à côté du Lac de Warfaaz. », développe le tenancier. Après les inondations, il a fallu faire des travaux etc. Et le bar du lac a été fermé.

Thibault Fuchs. - D.R.

Les deux associés ont alors cherché des alternatives pour continuer à exercer. « On a regardé dans Spa. Notre volonté est de rester sur la commune. On était intéressé par le Milieu mais ça ne s’est pas fait. » Finalement leur choix s’est porté sur le Louvre. Le café, situé en plein centre de Spa, à un certain nombre d’atouts. « Mais on doit faire quelques travaux avant de rouvrir. Pour l’instant, il n’y a rein dans le bâtiment. Il reste le sol est les murs quoi. »

Lire aussi Après 40 ans sur la place Verte à Spa, la Maison de Géraldine cesse ses activités Une fois rouvert, le café se nommera le Flamingo. « On vise un public entre 18 et 30 ans. On pense que c’est une tranche d’âge pour qui il n’y a plus grand chose en ce moment. On veut proposer quelque chose qui sera bon marché, où il ne faudra pas énormément dépenser pour acheter un verre. » Lire aussi D’un hôtel 4 étoiles au ski à la Ferme de Malchamps: la famille Baudinet va ouvrir un écogîte de luxe à l’ambiance Lodji à Spa Au niveau de la décoration, là aussi l’objectif sera de moderniser les choses. « On pense à faire quelque chose qui serait un peu plus féminin. On voudrait mettre de la verdure au mur et des néons par exemple. » Flamingo. - D.R.