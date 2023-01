Un premier guide touristique Petit Futé consacré à Namur et aux communes mosanes

Du côté de la Ville de Namur, un budget a été dégagé pour permettre la réalisation d’un guide touristique sur la Ville. « L’objectif était d’inviter et de donner l’envie à un public plus nombreux encore de venir découvrir la Ville, d’y séjourner et ainsi de soutenir les nombreux acteurs touristiques, culturels, événementiels et les commerçants qui participent à son attractivité touristique », communique l’échevine du Développement touristique Anne Barzin.

Le guide proposé est le résultat de la collaboration entre l’équipe du Petit Futé et la Ville. « Il constitue un recueil non exhaustif de bonnes adresses, tantôt gourmandes, tantôt branchées, tantôt insolites, mais aussi reposantes ou délassantes. »