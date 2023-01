Un appartement prend feu à Ghlin dans la nuit: «J’ai entendu un bruit, une sorte de «boum»… C’est seulement après que j’ai compris…»

« Il n’y a pas eu de blessé », rassure tout de suite Barry Ndengeyingoma, un des voisins. « La propriétaire de l’appartement et son fils ont été évacués par les pompiers. D’après les pompiers, c’est un poêle qui a pris feu. »

« J’ai entendu un boum »

Christine, propriétaire de l’appartement du dessous ne se doutait pas de ce qu’il se passait en haut. « J’ai entendu un bruit, une sorte de « boum ». Je n’ai pas fait attention, je me suis dit qu’ils faisaient la fête. J’ai senti un peu de fumée mais ça ne m’a pas plus perturbée que ça. » Finalement, les voisins l’ont alertée. « C’est quand l’interphone a sonné que j’ai compris. Ce sont les voisins qui m’ont prévenu qu’il y avait le feu dans le bâtiment. J’avais peur. J’ai attrapé mon fils et je suis sortie rapidement. »