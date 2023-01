L’amour entre Dries Mertens et les supporters semble déjà scellé à Galatasaray (vidéo)

Tout semble se passer pour le mieux pour Dries Mertens en Turquie. Auteur de trois buts et deux passes décisives en quinze matchs, le natif de Louvain, transféré en début de saison à Galatasaray, conquiert peu à peu le cœur des supporters grâce à des prestations de plus en plus abouties.

Récemment, il a contribué au succès des siens, permettant au club stambouliote de conserver la tête du championnat turc de football. Alors mené face au club d’Ankaragücü à la septième minute de jeu, l’ancien joueur de Naples a sonné la révolte en délivrant une passe décisive précieuse pour la victoire de Galatasaray.

L’image marquante de la rencontre revient aussi à Dries Mertens. À la fin du match, il prend un drapeau du public pour le brandir sur le terrain et profiter des festivités avec les spectateurs. Connu pour ce genre de geste très apprécié des supporters, le joueur belge soigne sa réputation.