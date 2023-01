Deux immeubles démolis pour raison de sécurité dans les Marolles

Les deux bâtiments étaient inhabités depuis un incendie, en 2019, précise Bruzz qui donne l’information. Un incendie dans le squat situé au coin et qui avait fait une victime.

Un des deux immeubles accueillait le bar La Grenouille Bleue, au 97 de la rue des Alexiens, et l’autre, à l’angle de la rue Haute et de la rue des Alexiens, accueillait le bar Les 2 Riad. Les établissements de restauration étaient fermés depuis plusieurs années, et au moins un des deux bâtiments était squatté, ajoute Bruzz.