Enceinte de plusieurs semaines, elle découvre que son compagnon n’est pas du tout l’homme qu’elle pensait: «Anthony est un monstre, je ne sais pas ce que je dirai à notre fille quand elle sera grande» (photo)

Penny a décidé de mettre fin à sa relation avec Anthony quand elle a appris qu’il avait un lourd passé : des condamnations antérieures pour faits de violences. Plus tard cette année-là, après avoir donné naissance à sa fille, la Britannique a donc décidé de prendre ses distances avec Anthony. Mais ce dernier n’a pas du tout apprécié et en juillet, il s’est présenté au domicile de Penny pour s’en prendre à elle très violemment. Il lui a cassé la mâchoire, tenu un couteau près de son cou et l’a battue jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. « Quand Anthony m’a attaquée, j’ai cru que j’allais mourir », témoigne la mère de famille dans les colonnes du Sun. « Je suis soulagée qu’il soit en prison et que ma fille soit à l’abri de son père diabolique », ajoute Penny.

Quand elle a rencontré Anthony, Penny était déjà maman. « J’avais une fille et j’étais célibataire depuis huit mois. Anthony était aimant et gentil. Nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Nous sommes devenus un couple et j’étais tellement heureuse, il était adorable », confie Penny.

Six semaines plus tard, la jeune femme découvre qu’elle est enceinte. Elle était ravie de la réaction d’Anthony et avait hâte d’être à nouveau maman. Mais elle a rapidement eu des sons de cloche à propos du passé de son compagnon. Elle a décidé de ne pas les ignorer. « J’avais entendu parler de la loi de Clare, qui permet aux femmes de vérifier si leur partenaire a des antécédents judiciaires », explique Penny. Et alors qu’elle était enceinte de neuf semaines, la jeune femme a découvert que son compagnon avait déjà été reconnu coupable d’agression sur son ex, mais également de chantage et d’incendie criminel. « J’étais horrifiée et j’ai mis fin à notre relation immédiatement. Je n’allais pas me mettre moi ou mes enfants en danger », témoigne Penny.

« Désolé et compréhensif »

Penny explique qu’Anthony était « désolé et compréhensif ». Elle a alors décidé de le laisser assister à la naissance de leur fille. « Dès que je suis sortie de l’hôpital, je lui ai dit que nous devions nous séparer à cause de son passé », ajoute-t-elle. Penny ne prenait contact avec Anthony que pour lui envoyer des photos de leur fille.

Mais deux mois plus tard, alors qu’elle allaitait au milieu de la nuit, elle a entendu un coup à la porte. « J’ai posé ma fille et j’ai ouvert. C’était Anthony. Il est passé devant moi dans la maison et il a crié qu’il n’allait pas perdre un autre enfant », témoigne Penny. « Puis de nulle part, il m’a frappée au visage. J’ai trébuché en arrière sous le choc et j’ai vu son poing fermé voler à nouveau vers moi. Je lui ai hurlé d’arrêter mais il est monté sur moi et m’a battue jusqu’à ce que je perde connaissance », raconte la jeune maman.

Quand elle est revenue à elle, Anthony tenait un couteau de cuisine contre sa gorge. Il menaçait de lui couper la tête. Quand il est parti, elle s’est aperçue que sa mâchoire était cassée. La jeune maman a subi une opération de cinq heures. « J’étais hystérique et à l’agonie. Mais tout ce qui m’importait, c’était ma fille. Je me suis précipitée à la maison et heureusement, elle allait bien », témoigne encore Penny. « Anthony n’arrêtait pas de s’excuser mais je l’ai ignoré. J’étais terrifiée à l’idée de le dénoncer, alors je suis resté silencieuse », ajoute la trentenaire.

« Je pensais qu’il allait nous tuer toutes les deux »

Deux mois plus tard, Anthony frappe à nouveau à la porte de Penny. « Il avait une canette de bière blonde à la main et ses yeux étaient vitreux. J’ai réalisé qu’il était ivre. Je lui ai crié de rester à l’écart et qu’il ne verrait pas notre fille, surtout s’il était ivre », explique Penny. « Il a crié que je n’emmènerais pas son enfant, puis il m’a de nouveau frappée au visage. Il est alors monté sur moi et a mis ses mains autour de mon cou. À bout de souffle, je l’ai supplié d’arrêter et de me laisser vivre. Il a fini par lâcher prise et j’ai couru vers le jardin, j’ai escaladé la clôture et j’ai crié à l’aide. Mais Anthony m’a ramenée à l’intérieur », témoigne Penny.

Dans la maison, leur fille pleurait dans son lit. Anthony lui a crié de se taire et a mis sa main sur son visage. « J’étais terrifiée et je lui ai crié de la laisser tranquille. Je pensais qu’il l’étouffait. Je l’ai attrapée et il m’a encore frappée. Avec notre fille dans mes bras, je suis tombée au sol et il nous dominait », ajoute la jeune mère. « J’ai fermé les yeux et je me suis préparée à mourir. Je pensais qu’il allait nous tuer toutes les deux », ajoute-t-elle.

Heureusement, alerté par les cris, le voisin de Penny a fini par faire irruption dans la maison et Anthony s’est enfui.