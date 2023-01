Course à pied: le plus haut marathon de Belgique débarque dans les Hautes Fagnes

Une toute nouvelle épreuve va faire son apparition dans le calendrier des plus téméraires avec le marathon des Hautes Fagnes. Comme les organisateurs aiment le rappeler, il s’agira du marathon le plus haut de Belgique !

Ce nouveau-né a vu le jour grâce à l’union de deux marques bien connues de nos contrées : la Belgium Peak Beer, la brasserie située au cœur des Fagnes que l’on ne présente plus, et XRUN, une chaîne de magasins d’articles de sport et plus précisément la course à pied.

En proposant cet événement, les organisateurs comptent bien combler une proposition « marathonienne » assez pauvre dans la région. Mais ce n’est pas tout ! Pour les autres, une course de 10 kilomètres, le « galopin », et une autre de 21 kilomètres, la « pinte », viendront faire concurrence au marathon que les organisateurs appellent « la chope » et ses 530 mètres de dénivelé positif qui raviront à merveille les amateurs de défi.

« Chacune de ces courses sillonnera les plus beaux paysages des Hautes Fagnes et leurs alentours. Les parcours ont été élaborés par des passionnés de la course », peut-on encore lire.

Tout se déroulera à la Peak Beer, où les départs et les arrivées auront lieux. Cela se passera le 2 juillet et les inscriptions sont déjà possibles via le site internet. Pour les moins sportifs, quelques animations seront proposées tout au long de la journée.