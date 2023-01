Deux voitures déclassées suite à de l’aquaplanage à Trois-Ponts

La pluie est de retour ces derniers jours et a provoqué un accident de la route ce mercredi, vers 21h35, sur la N68 à Trois-Ponts. Un accident « quasi frontal » entre deux véhicules, rapporte la police de la zone Stavelot-Malmedy.

Un Waimerais de 26 ans et un habitant de Vielsalm de 39 ans étaient au volant des voitures impliquées. L’un des deux conducteurs en cause a fait de l’aquaplanage et embouti celui qui venait en face de lui. « Il n’y a pas eu de blessé mais les deux véhicules sont déclassés. »