La Royale Sainte-Cécile remonte sur les planches à la salle L’Aurore d’Ellemelle

Inutile de vous dire que quand il en parle, sa voix chante. Manu Vierset n’est pas seulement passionné par son job d’instituteur, il adore aussi pour voir animer sa commune de toujours, Ouffet. Depuis des années, il foule les planches, la comédie, c’est son truc. Et c’est le truc aussi de toute l’équipe qui l’entoure et qui répète depuis des mois pour être au point fin de la semaine prochaine pour la première représentation.

Bon, et la pièce ? Li Mêsse Cwèfeu, entendez littéralement le maître coiffeur. Et le maître, ce sera le coiffeur. Avouez, il a déjà un peu le look ! Une belle histoire de « petits conflits de village entre commerçants ». Sous le ton de l’humour, évidemment. Vous l’aurez compris, ce sera en wallon : « Parce que c’est tellement plus savoureux », sourit Manu qui nous précise que la pièce d’Antonio Marotta a été scrupuleusement traduite par deux passionnés : Mariette Henry et Paulette Lallemand. À la mise en scène, un autre passionné qui n’en est pas à sa première : Christian Dewitte.