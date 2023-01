Grève au TEC: aucun bus ne sort des dépôts d’Eugies et de Roisin suite à l’agression d’un chauffeur à Frameries

Ce jeudi matin, vous avez peut-être attendu votre bus longtemps et pour rien. Les chauffeurs des dépôts d’Eugies et de Roisin sont partis en grève, une grève qui n’était pas annoncée. Et pour cause ce mouvement d’humeur - plutôt d’inquiétude- fait suite à l’agression d’un chauffeur ce mercredi à Frameries. Précision importante : la grève ne concerne pas le dépôt de Mons où les bus circulent normalement.

Les faits se sont produits aux alentours de 15 h 30, rue de Taisnières, à Sars-la-Bruyère. « Le conducteur en question était sur la ligne 25, explique Benoît Wilmotte, représentant CGSLB au dépôt d’Eugies. Avec son bus, il s’est retrouvé bloqué par la camionnette d’un riverain. » Le chauffeur a donc klaxonné pour prévenir de la situation et interpeller l’automobiliste concerné.