Ligue A | Gand, un premier défi à relever pour Waremme Volley en 2023

Les joueurs hesbignons ont pu profiter au total d’une petite semaine de congé. Le 31 décembre, samedi matin, ils avalaient leur dernier entraînement de 2022. Depuis mercredi, ils sont de retour à la salle pour préparer au mieux leur deuxième match du deuxième tour puisqu’ils ont affronté Louvain juste avant la trêve. Un match de bonne facture et un premier set victorieux dans le chef des Wawas qui a fait douter les locaux. On a vu Fabio Cocchini, libéro, à l’attaque au 4 tant Schroeven est en plein doutes après, pourtant, un excellent début de championnat aussi bien à l’opposite en remplacement de Abinet blessé durant toute la préparation, puis au 4 quand le même week-end, à Maaseik, les trois ailiers se blessèrent de concert.

Lallemand incertain

Les nouvelles de Kalle Madsen sont excellentes, celles de Pierre Perin de plus en plus encourageantes. « Pour Martin Lallemand le doute subsiste et il n’est pas question de forcer les choses. Le staff médical est le seul à décider », nous redit Fred Servotte très respectueux des prérogatives de chacun. Le match de dimanche contre Gand se présente plutôt bien. « On a été très surpris là-bas et Gand a réussi son début de championnat avant de marquer le pas en fin de premier tour, à nous d’en profiter comme on l’a fait avec Menin en championnat », martèle Servotte avec conviction. Pas le style à se plaindre et à imaginer, avec des si, d’improbables scénarios mais il sait que son bilan pourrait être encore meilleur s’il avait été épargné par la malchance. « Chaque équipe connaît le même type de problème, il est quasi impossible de faire une saison sans problème. Disons-nous que nous avons mangé notre pain noir. Maintenant il faut aligner plusieurs succès pour terminer sixième ou mieux ce qui reste notre objectif. On tirera ensuite le bilan dans sept matches… »

Des jeunes sollicités

L’infirmerie se vide petit à petit en tout cas. « Il n’y a pas que Martin et Pierre qui étaient aux soins en fin de premier tour. Vianney Van Dooren s’est blessé contre Louvain et il va bien, tout comme Robbe Van Loon qui n’était pas non plus opérationnel à 100 %. Nos jeunes ont été fort sollicités par l’équipe nationale et cela ne nous a pas favorisés. En même temps c’est l’ADN du club, donner la chance aux jeunes car on est plus que jamais un club formateur. En filles comme en garçons, nous sommes le seul club francophone à avoir un représentant et une représentante en U17, l’antichambre de l’élite », ajoute Fred Servotte qui sait que la suite du championnat ne sera pas simple et qu’il faudra saisir la moindre opportunité pour réaliser l’objectif du club.

Esprit combatif

Et si ce n’était pas le cas ? « C’est une hypothèse que je n’envisage pas du tout. Ce serait partir perdant et ce n’est pas une option acceptable quand on fait du sport. On a terminé le premier tour par une incroyable victoire à Menin, en coupe. Certes, on était éliminés mais on n’a rien lâché. On doit jouer tous nos matches avec cet esprit combatif », conclut le coach hesbignon.