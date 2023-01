Le nombre de dossiers judiciaires contre des policiers à nouveau en hausse: une augmentation de 6% par rapport à 2020

En Flandre, le nombre de dossiers judiciaires contre des policiers a diminué de 9%, mais du côté francophone, le chiffre a augmenté de 19%. Les enquêtes sur les coups et blessures volontaires ont également augmenté de plus de moitié.

En 2021, l’Inspection générale dénombrait 459 dossiers judiciaires, contre 434 en 2020 et 552 en 2019. «En 2020, le nombre de dossiers judiciaires avait nettement baissé», indique le rapport annuel. «Le Covid-19 a eu un impact sur le fonctionnement général de la police (et donc aussi sur notre justice)». C’est le résultat d’une part de «deux longs confinements comprenant une interdiction de rassemblement, un couvre-feu, le télétravail obligatoire et donc des modalités de travail avec les autorités judiciaires, nouvelles et liées au Covid-19» et d’autre part «la persistance de la situation de manque d’effectifs», indique l’organe de tutelle. Le nombre de dossiers administratifs contre des policiers est lui resté stable à 485.