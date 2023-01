«Le cancer veut encore tester ma force»: Mademoiselle Luna annonce recommencer la chimiothérapie suite à la présence de nouvelles cellules cancéreuses (vidéo)

Ce jeudi 5 janvier, la DJ de Radio Contact a révélé que le cancer « n’en a pas fini » avec elle : « Le cancer veut tester encore ma force et ma résilience… les métastases ont pris la direction de mes poumons… va falloir reprendre les traitements et lui montrer une bonne fois pour toutes que c’est moi qui vais gagner », écrit-elle, en légende d’une vidéo où elle se filme, en partie depuis l’hôpital.

De vive voix, l’animatrice donne davantage d’explications : « Mes prises de sang n’étaient pas terribles, et par précaution, le médecin a préféré refaire des examens plus approfondis. Ces examens ont montré des nouvelles cellules cancéreuses qui sont parties vers les ganglions et les poumons. Heureusement, c’est pris à temps. C’est reparti pour la chimiothérapie », explique Mademoiselle Luna. On lui envoie tout notre soutien dans cette nouvelle bataille !