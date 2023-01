John, 26 ans, tue sauvagement sa compagne, mère de trois enfants, puis s’en va tranquillement... au café: «Pendant que le père découvrait le corps de sa fille et tentait de la réanimer, John savourait sa bière avec ses amis»

John Jessop, un Britannique de 26 ans, entretenait une relation avec Clair Ablewhite, 47 ans et mère de trois enfants, quand il a totalement perdu son sang-froid et qu’il l’a frappée et poignardée à mort.

Le couple s’était rencontré sur un site de rencontre. Au début, Clair appréhendait beaucoup à cause de leur différence d’âge. Selon les informations du Mirror, leur histoire aura duré moins de six mois. C’est le 25 février dernier, après avoir été rejeté par Clair, que John s’en est pris à elle. Elle a été retrouvée sans vie par son père, après qu’un ami s’est inquiété.

Après avoir tabassé sa compagne à mort, John est parti boire des bières dans un pub. Mel Crutchly, inspectrice en charge de l’affaire, explique que cette affaire est un « rappel opportun pour que les gens réfléchissent aux personnes avec lesquelles ils interagissent en ligne, pour s’assurer qu’ils sont en sécurité contre les personnes violentes et prédatrices comme John Jessop ». « Tout au long de cette enquête, Jessop n’a montré aucun remords pour ce qu’il a fait à Clair. Il n’a toujours fourni ‘aucun commentaire’ », ajoute l’inspectrice.

« L’attaque qu’il a infligée à Clair a été brutale et implacable, causant des blessures catastrophiques qui ont finalement conduit à sa mort. Pendant que le père de Clair découvrait le corps sans vie de sa fille et essayait de la réanimer, John savourait sa bière dans un pub du Newark avec des amis », ajoute Mel Crutchly.

Clair a été retrouvée morte en pyjama, après avoir été poignardée au niveau du cou et de la poitrine. La police a pu revenir jusqu’à John car il a été vu sur la caméra de vidéosurveillance du voisin de la victime. Lors d’une audience, John Jessop a plaidé coupable et a été condamné à la perpétuité avec une peine minimale de 17 ans et huit mois. Le père de Clair reste traumatisé et endeuillé par la perte de sa fille : « Aujourd’hui, je me réveille la nuit avec des crises de panique. Je vois ma fille dans mes rêves. Je vois du sang jaillir de sa gorge, essayant de ressusciter son cadavre », a déclaré Graham Tinkley, 74 ans, au tribunal.