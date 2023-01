«Nous n’avons pas été entendus»: une grève paralysera toutes les prisons belges les 10 et 11 janvier

«Nous demandions une revalorisation des échelles barémiques et un véritable treizième mois dans l’urgence pour les salaires les plus bas dans la fonction publique. Nous n’avons pas été entendus, nous n’avons pas de budget», indique Grégory Wallez, secrétaire fédéral de la CGSP Prison, au sujet des revendications que le secteur négocie chaque mercredi avec les présidents de parti depuis le début du mouvement de grève.

Ce blocage annoncé le 30 décembre fait suite au préavis à durée indéterminée remis pour l’ensemble de la fonction publique à la ministre fédérale compétente Petra de Sutter (Groen) le 9 novembre 2022. Les syndicats impliqués sont la CGSP-ACOD, l’ACV-CSC services publics et le SLFP-VSOA.

«Il n’y a pas d’avancées. Et quand on les écoute, surtout ceux de la coalition, ils nous disent qu’on n’avait pas de mandat pour négocier un budget. On a l’impression d’être doublement refoulés», regrette encore le secrétaire fédéral CGSP Prison.