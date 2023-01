Boxing Day en Belgique, Angleterre, Italie, Espagne…: le foot à la TV entre les fêtes, ça marche? Voici tous les chiffres…

En Belgique

Depuis une dizaine d’années, la Belgique s’est inspirée du traditionnel Boxing Day anglais pour proposer des matches de Jupiler Pro League entre les Fêtes. Généralement programmées les 26 et 27 décembre, des rencontres belges ont même été avancées au 23 décembre cette année. Le verdict ? Plutôt satisfaisant… En moyenne, la grosse affiche d’une journée « classique » sur les chaînes francophones d’Eleven tourne autour des 50.000 abonnés qui se donnent rendez-vous devant leur télévision. Et les « petits » matches oscillent entre 20.000 et 10.000. Avec plus de 77.000 téléspectateurs devant Charleroi – Anderlecht le lundi 26 décembre à 20h45, Eleven signe, côté francophone, son deuxième meilleur score de la saison (Standard – Anderlecht avait réuni 74.208 abonnés sur EL1 et 35.700 sur EL2 début novembre).

Plus de 40.000 personnes qui suivent Union – Ostende, un lundi 16h, c’est aussi évidemment un très beau score. Le Standard, lui, a rassemblé 39.000 fans le vendredi 23 décembre à 20h45, un score dans les lignées de ce créneau horaire du vendredi soir. L’audience de Bruges – OHL (+-30.000), un lundi à 13h30, est aussi à souligner (comparaison n’est pas raison, mais ce lundi 2 janvier à 13h30, le derby de Glasgow, Celtic – Rangers, a été vu en direct par… 44 personnes).

En Espagne

Eleven diffusait Valladolid – Real Madrid vendredi 30 décembre à 21h30. Une heure tardive et un score plus qu’honorable : 9.299 abonnés de la chaîne payante ont suivi la prestation de Thibault Courtois. Le derby de Barcelone, diffusé le samedi 31 décembre à 14h, a réuni 5.462 téléspectateurs. C’est plus qu’en saison « normale » sur ce créneau horaire…

Notons aussi que, pour la toute première fois, Club RTL diffusait la Coupe d’Espagne cette semaine. Avec des résultats encourageants : Cacereno – Real Madrid : 65.635 (7,1 % de PDM) et Intercity – Barcelone : 43.291 (5,3 % de PDM).

En Italie

Le Calcio a repris ses droits ce mercredi 5 janvier. Si le match de 12h30 n’a (logiquement ?) pas fonctionné (200 téléspectateurs pour l’AC Milan), l’affiche entre l’Inter Milan et le Napoli a rassemblé plus de 11.000 aficionados. Plutôt pas mal en pleine semaine, alors que la Serie A, en temps normal, peine à dépasser les 5.000 téléspectateurs en saison.

En Angleterre

Silence radio sur la Premier League. VOO, qui diffuse tous les matches sur VOOSport World, ne communique rien et ses trois chaînes ne sont pas mesurées par le CIM. VOO n’a aucun intérêt à le faire, ses chaînes sportives ne diffusant pas de publicité… Frustrant, mais c’est comme ça. On aurait clairement voulu connaître le potentiel d’un Arsenal - Newcastle cette semaine ou de Brighton - Arsenal, qui avait été programmé un... 31 décembre à 18h30 !

En France

Combien de téléspectateurs ont suivi la débâcle du PSG à Lens ? Pareil : impossible de le savoir. La Ligue 1 est diffusée sur Eleven… Mais uniquement sur le digital, et donc pas en télévision. Le championnat français est aussi disponible sur VOO… Et ce qui vaut pour la Premier League anglaise sur VOO vaut aussi pour la Ligue 1 française sur VOO.