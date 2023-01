Le célèbre bar El Café à Ixelles ferme définitivement

Lire aussi Un serveur qui bosse au Cimetière d’Ixelles est accusé d’être un violeur en série!

Interrogé par la Dernière Heure, Thomas Trothen, un des trois associés de LO Group, désire « repartir d’une page blanche et proposer un tout nouveau concept festif » en collaboration avec les associations et Balance ton bar. Il affirme ne pas partager les valeurs du El Café et entend prendre le temps (2 mois) pour présenter un concept semblable à celui de La Bastoche (restauration et bar festif), que le LO Group a également racheté et qui se situe aussi au Cimetière d’Ixelles.