Guerre en Ukraine: l’Ukraine refuse le cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe, «c’est un piège cynique et un élément de propagande»

Selon M. Podoliak, l’Eglise orthodoxe russe n’a pas d’autorité sur l’Eglise orthodoxe mondiale, arguant en outre que l’Eglise a appelé au génocide des Ukrainiens, encouragé les massacres de masse et promu la militarisation croissante de la Russie. « Donc, la déclaration de l’Eglise orthodoxe russe sur un ’cessez-le-feu de Noël’ est un piège cynique et un élément de propagande », conclut le conseiller.

de videos

Le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe Kirill, un proche soutien du président Vladimir Poutine, avait appelé Moscou et Kiev à déposer les armes vendredi et samedi, pour la veille et le jour de Noël selon le calendrier religieux suivi en Ukraine et en Russie.