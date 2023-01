La police boraine est en pleine campagne BOB: plus de 2.100 personnes déjà contrôlées!

La police boraine a lancé sa campagne BOB en novembre dernier. La zone communique ses résultats : « Durant les contrôles menés par notre service circulation routière entre le 25 novembre et le 3 janvier, 2.003 véhicules et 2.106 personnes ont été contrôlés. 1.999 ont été soumises au test « alco ». Parmi eux, 1.915 ont obtenu un résultat « safe », 23 un résultat « alerte » et 61 « positifs ». 40 conducteurs, en plus du test alcoolémie, ont été soumis au test stup’. »

En tout, le bilan actuel se chiffre à 21 interruptions de conduire pour une durée de 3 heures, 37 interruptions de conduire pour une durée de 6 heures et 64 retraits immédiats du permis de conduire pour 15 jours (24 pour alcool et 40 pour conduite sous influence de stupéfiants). 10 défauts d’assurance ont également été constatés.