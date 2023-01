Quand la voiture devient humaine

C’est l’un des concepts les plus étonnants du salon CES de Las Vegas. La BMW i Vision Dee réunit des phares et une calandre regroupés en une icône « phygitale » (fusion du physique et du numérique) commune sur une surface uniforme, permettant au véhicule de produire différentes expressions faciales. La i Vision Dee peut ainsi exprimer visuellement des humeurs telles que la joie, l’étonnement ou l’approbation. Elle peut même projeter l’image de l’avatar du conducteur sur la vitre latérale !

Mondes virtuels

Dans l’habitacle, l’affichage tête haute s’étend sur toute la largeur du pare-brise. Une technologie qui sera commercialisée dès 2025, et qui utilise des capteurs placés sur le tableau de bord pour afficher une multitude d’informations allant de la conduite à la projection de réalité augmentée, en passant par la communication sous toutes ses formes. Des fenêtres à gradation peuvent même être utilisées pour estomper progressivement la réalité et la remplacer par des mondes virtuels.