Une nouvelle marque est née

La naissance vient de se dérouler au salon CES de Las Vegas. Le bébé se nomme Afeela, et les parents ne sont autres que Sony et Honda. Le premier prototype de la famille est une grande berline électrique de 4,89 m de long, 1,9 m de large et 1,46 m de haut. Dans l’habitacle, la planche de bord est composée uniquement d’écrans numériques, dont ceux des caméras qui remplacent les rétroviseurs.

Deux moteurs

Même si on ne connaît pas encore grand-chose de cette voiture, on sait qu’elle sera équipée de deux moteurs et possèdera donc une transmission intégrale. Sony et Honda promettent une conduite autonome de niveau 3 permettant de lâcher le volant dans certaines circonstances si la législation le permet. La commercialisation est prévue en 2025.