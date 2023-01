Du changement en vue pour le bar de la Ville dans la Ville à Verviers: «On peut faire venir beaucoup de personnes»

Si la Ville dans la Ville ne connaît pour l’instant pas le succès escompté, ce qui cartonne ce sont les événements et le bar. Jusqu’ici, il était géré de manière indirecte par Filip Claessens, le grand patron. Ce ne sera plus le cas dès ce lundi. Lire aussi Un bar d’hiver et une taverne à la grecque s’installent dans la Ville dans la Ville, à Verviers En effet, ce sera Vasso Soubassi qui va reprendre l’activité. La dame n’est pas une inconnue de la Ville dans la Ville puisque c’est déjà elle qui exploite la taverne grecque sur place. « Depuis que je suis là (NDLR : début décembre), je vois qu’il y a pas mal de personnes qui passent sur le temps de midi et qui demandent si on n’a pas à manger. Or, il n’y a pour l’instant pas grand-chose », nous déclare-t-elle. Il y a donc, à son sens, une opportunité de proposer une offre de nourriture. Le bar va donc se métamorphoser pour proposer un service propre à une petite brasserie. « Il y aura des boulets, du vol-au-vent… On va essayer de mettre en avant des produits locaux », ajoute la spécialiste du monde de l’Horeca.

Vasso Soubassi va gérer le bar de la Ville dans la Ville. - V.M.

« Pour les bières, on va en avoir qui viennent de Verviers et de la région. Pour les vins, on va avoir une belle sélection de vins français. » Mais ce n’est pas tout puisque dans l’après-midi Vasso Soubassi proposera des gâteaux. « Ce sera un peu comme un tea-room », sourit celle qui a plus de 30 ans d’expérience. « Et bien sûr, il y aura ma moussaka. C’est vraiment ma spécialité. »

Produits frais Toujours dans l'optique d'avoir des produits le plus frais possible, il y aura du poisson au menu les mardis et vendredis. « Je vais les chercher moi-même au marché de Liège les jours où ils arrivent. » Elle prévoit également des tartines. Elle reprend le bar. - D.R. Vasso Soubassi estime qu'il s'agit d'une opportunité en or pour elle. « Il y a quand même pas mal de passage. Il faut un peu dynamiser le tout pour que ça fonctionne. L'endroit est vraiment magnifique. On peut faire venir beaucoup de personnes » Un point de vue que partage le propriétaire Filip Claessens qui se réjouit que l'on reprenne son bar. « C'est le métier de Vasso, elle saura bien le faire fonctionner », relève l'investisseur anversois qui conçoit bien que la dame d'origine grecque connaît toutes les ficelles du milieu. « Je prends tout en charge pour que tout fonctionne comme il se doit », complète la patronne qui estime que plus il y aura de commerces qui fonctionnent dans la Ville dans la Ville et plus il y aura de monde qui viendra pour les autres.