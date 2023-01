Une nouvelle opération de police menée à Charleroi contre la drogue: un individu en séjour illégal a été interpellé avec huit boulettes d’héroïne

Le comportement de plusieurs personnes a attiré l’attention des policiers dans le quartier dit du « triangle » où un individu souçonné d’être impliqué dans une vente de stupéfiants a été interpellé. Lors de sa fouille, 8 boulettes d’héroïne et une somme de plusieurs centaines d’euros ont été découverts. L’individu était en séjour illégal. Il a été privé de liberté. Tant l’Office des Étrangers que le parquet de Charleroi ont été avisés et l’individu a été présenté à un juge d’instruction qui l’a placé sous mandat d’arrêt.

Cette nouvelle opération aura permis : le contrôle de 3 véhicules et de 8 personnes dont 4 personnes en séjour illégal sur le territoire et pour lesquels l’Office des Etrangers a été avisé et 1 personne était recherchée par la justice ; la saisie de 8,20gr de drogue « dure » (héroïne) ; la saisie de 5,43gr de drogue « douce » (résine de cannabis) ; la rédaction de 8 P.-V. judiciaires.