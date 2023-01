L’entreprise tournaisienne Technord a engagé 60 personnes en 2022, un record! Et des postes restent à pourvoir…

La traditionnelle Fête de la Saint-Eloi du groupe Technord a pu faire son retour après deux ans d’absence causée par la pandémie. C’était l’occasion de mettre à l’honneur les nouveaux engagés qui ont rejoint le groupe. Et en 2022, près de 60 personnes ont été engagées, un record pour l’entreprise.

Et malgré cela, de nombreux postent restent à pourvoir : une trentaine de profils sont actuellement recherchés par l’entreprise et à découvrir sur son site internet. À noter également que Technord a obtenu la certification B Corp, qui souligne le respect des normes sociales et environnementales auquel s’est engagée l’entreprise.