Changement de gérance dans un restaurant bien connu d’Arlon

« Clément Petitjean cède officiellement la cuisine du Victor à son ancien second à la Grappe d’or et désormais nouveau chef et gérant du Victor, à savoir Anthony Tondu », peut-on lire sur la pace Facebook du restaurant. »

« Ce dernier vous fera découvrir son identité culinaire, à travers de nouveaux plats toujours empreints des mêmes valeurs et convictions qui ont fait la réputation de l’établissement. Anthony et son équipe vous invitent à venir découvrir sa cuisine à partir du 17 janvier 2023 ! »