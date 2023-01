«Que les musulmans cessent de voler les Français»: Michel Houellebecq visé par une plainte pour ses propos sur l’Islam

«La religion la plus con, c’est quand même l’islam.» Cette provocation désormais célèbre de l’écrivain Michel Houellebecq, prix Goncourt en 2010 avec « La Carte et le Territoire », lui avait valu un passage par le tribunal. Il avait finalement été relaxé.

Bis repetita placent. Dans le numéro de Front populaire de décembre dernier, l’auteur des « Particules élémentaires » remet cela sur l’Islam et les musulmans. «Des gens s’arment. Ils se procurent des fusils, prennent des cours dans des stands de tir. Et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l’envers. (... ) Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent.»