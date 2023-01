«Durobor: Du verre et des Hommes», une exposition pour se replonger dans l’histoire d’une usine qui a fait vivre Soignies

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La gobeleterie a rythmé le quotidien de nombreux Sonégiens entre 1928 et 2019, exportant ses verres dans le monde entier. Quatre ans après la fin des activités, le bâtiment reste fièrement planté dans le quartier des carrières. Récemment, il a été vidé pour pouvoir, dans le futur, être dépollué et réaffecté.

L’exposition retrace l’histoire des lieux, de 1928 à 2019... - L.T.

En janvier 2022, l’Agence Wallonne du Patrimoine et une armée de bénévoles se sont attelées à récupérer le plus d’archives possibles parmi ce qu’il restait encore sur le site. « On s’est dit qu’avec tout cela, on pourrait organiser une exposition ici, au sein de l’espace Jara, » explique le directeur du Centre Culturel Pierre Duquesne.

C’est désormais chose faite : montée avec l’appui notamment de la Ville, du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Soignies et du SAICOM (ASBL ayant pour but « la sauvegarde et la mise en valeur des archives industrielles du Hainaut »), l’exposition « DUROBOR – Du verre et des Hommes » accueillera ses premiers visiteurs ce vendredi 13 janvier.