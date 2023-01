Cristiano Ronaldo présenté à Al-Nassr sans Jorge Mendes: la fin d’une longue relation?

Que se passe-t-il entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes, l’agent de la star portugaise ? La relation entre les deux hommes semble être compliquée ces derniers temps.

Pourtant, Jorge Mendes est l’agent historique de Cristiano Ronaldo. Depuis 20 ans, les deux se suivent au gré des transferts du quintuple Ballon d’or.

Seulement, ces derniers mois ont tendu la relation et l’ancien joueur de Manchester United en veut à son agent de ne pas lui avoir trouvé de clubs en Ligue des Champions l’été dernier. Lorsque de nombreux clubs européens lui refusent un transfert, Jorge Mendes conseille alors au portuais de se battre pour sa place.

Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes - Belga

Lors de la présentation de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, son nouveau club, l’agent historique du joueur n’est pas présent sur la photo. À sa place : Regufe, un proche de l’attaquant, responsable du partenariat avec Nike du footballeur et devenu en 2018 son manager personnel.

Nos confrères de HLN rapportent que Ronaldo aurait demandé à Al-Nassr de contacter Regufe et non Mendes pour les négociations. Une relation très brouillée entre l’agent et son joueur, mais qui n’est pas officiellement une séparation.