Sa soirée entre amis gâchée à cause du sorteur de la boîte, qui ne voulait pas la laisser entrer «pour une raison ridicule»: «J’ai déjà eu des problèmes comme ça dans le passé, mais jamais aussi dégoûtant»

Cerys avait réservé une table au bar pour une fête d’anniversaire avec ses huit amis. Ils ont payé un acompte de 90 livres (101 euros) afin de réserver leur place et ont été informés à l’avance de la politique d’identification. « Je lui ai tendu ma carte et il a dit ‘nous n’acceptons pas cela’. Il a dit que ce n’était pas une pièce d’identité légale. La pièce d’identité contient tout ce qui est provisoire, mais il n’y a pas mon adresse », explique Cerys.

« J’ai sorti mes cartes bancaires et un bout de papier jaune vif qui dit que je suis épileptique avec mon nom et ma date de naissance mais il ne l’a toujours pas accepté », ajoute la jeune femme. « J’ai été dans d’autres pubs et bars et ils l’ont accepté. Je suis partie parce que j’étais tellement bouleversée. Mes amis n’étaient pas en colère et mon petit ami a demandé pourquoi ce n’était pas accepté et il l’a insulté », témoigne encore Cerys. Elle explique qu’ils lui ont juste dit qu’ils devaient partir.