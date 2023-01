Lola, une ponette de 31 ans, décède à cause des feux d’artifice à Herbeumont: «Elle a essayé d’enfouir sa tête dans la boue pour tenter d’atténuer sa douleur…», explique sa propriétaire (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les explosifs des feux d’artifice standards peuvent provoquer des moments de stress et de panique chez nos animaux de compagnie, et chez les animaux de ferme qui ont une ouïe beaucoup plus sensible que la nôtre. Dans certaines communes, les tirs de feux d’artifice sont tout simplement proscrits. Dans d’autres, cette interdiction ne faisait pas foi le jour du réveillon de Noël et la nuit de la Saint-Sylvestre.

Néanmoins, un créneau horaire était à respecter. C’était le cas notamment au sein de la commune de Herbeumont où la population était autorisée à tirer des feux d’artifice entre 22h et 2h. Cette mesure n’a malheureusement pas permis d’éviter un nouveau drame. Dans le village de Saint-Mard, Lola, une ponette âgée de 31 ans, apeurée par le bruit des explosions, est morte dans son champ d’une crise cardiaque.