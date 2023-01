«Sur les berges du Nil»: une expo et des conférences sur l’Égypte d’il y a 100 ans à la maison de village de Thuillies

Parallèlement, un cycle de conférences « Sur les berges du Nil » a également lieu. Le mardi 17 janvier à 19h : Le voyage en Égypte de Raoul Warocqué en 1911-1912, avec le Dr Arnaud Quertinmont, Musée royal de Mariemont, conservateur Antiquités égyptiennes et proche-orientales.

C’est en 1911-1912 que Raoul Warocqué se rend pour la première fois en Égypte. Il y rencontre Albert Daninos-Pacha, archéologue et antiquaire qui l’invite à financer de nouvelles fouilles archéologiques sur le site d’Héliopolis. L’industriel hainuyer acquiert également différentes antiquités parmi lesquelles s’illustre un buste colossal de reine Cléopâtre sous les traits de la déesse Isis, une pièce devenue emblématique de la collection du Musée royal de Mariemont.

Grâce à plusieurs photos et documents d’archives, il a été possible de retracer le périple de Raoul Warocqué, découvrir avec lui les sites archéologiques égyptiens dans leur état au début du XXe siècle et rencontrer plusieurs égyptologues travaillant sur place.

Le mardi 24 janvier à 19h : Sur les Berges du Nil : Voyageurs et touristes d’antan, avec Mme Florence Doyen, Egyptologica ASBL, collaboratrice scientifique Université libre de Bruxelles.

Des écrivains comme Théophile Gautier et Pierre Loti, en passant par les peintres et les photographes, de nombreux artistes ou voyageurs anonymes ont sillonné la Vallée du Nil aux XIXe et XXe siècles. Fruits de leur rencontre avec un peuple oriental et un paysage de sable et de lumière, leurs récits de voyage et leurs carnets de dessins ont nourri singulièrement leur esprit créatif et témoignent de leur engouement pour la civilisation égyptienne tant ancienne que contemporaine.

Dans ces innombrables compositions des voyageurs d’antan, nous relèverons quels paysages charment ces touristes en quête d’exotisme, de la pittoresque description à l’intérêt patrimonial.

Le mardi 31 janvier à 19h : Sur les Berges du Nil : L’emblématique Grand Sphinx de Giza, avec Mme Florence Doyen, Egyptologica ASBL, collaboratrice scientifique Université libre de Bruxelles.

Figure minérale de la royauté solaire, le Grand Sphinx s’impose depuis des millénaires dans le paysage sacré de l’Égypte. Colossale image royale au temps des Pyramides devenue, au cours des siècles, une divinité objet d’un culte, le Grand Sphinx demeure l’emblème de l’Égypte pour les artistes, peintres et photographes, écrivains et voyageurs, qui ont parcouru la Vallée du Nil durant l’histoire moderne.

En marge de ces documents graphiques qui nous donnent à voir la formidable statue à différents niveaux d’ensablement, depuis deux siècles, différentes campagnes de dégagement, de fouilles et de restaurations contribuent à la connaissance du contexte de ce monument remarquable, véritable icône de la civilisation égyptienne.