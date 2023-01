Notre coup de cœur culturel: le Voyage de Gulliver, à voir au Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Après « 20 000 lieues sous les mers » et « La Mouche », Christian Hecq et Valérie Lesort revisitent cette satire sociale et politique de la société britannique au 18ème siècle. Le duo facétieux embarque les spectateurs dans une aventure emplie de machineries, de créatures, d’émerveillement et de surprises. Tout y est possible : les ombres parlent et des statues immobiles se mettent soudain à bouger ! Le procédé qui consiste à représenter des comédiens avec une tête humaine et un corps de marionnette permet de figurer la différence de taille entre Gulliver et ce peuple hors du commun, et ainsi de propulser leur spectacle dans un autre monde. Ajoutons à cela des illusions, des manipulations d’objets, un théâtre noir, un savant jeu d’éclairage, des chansons et une musique originale…