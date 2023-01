Ce réalisateur picard a fait tourner Omar Sy dans Tirailleurs : «C’est un petit miracle d’aboutir à des projets comme ça»

J’ai toujours eu une sensibilité et un intérêt pour la Première Guerre mondiale pour des raisons personnelles. Toutes les familles françaises ont été touchées de près ou de loin par ce conflit et j’ai aussi un intérêt pour le Sénégal où je suis parti en voyage à 18 ans, et pour les cultures des différents pays en Afrique en général. J’espère que le film touchera par son universalité puisque c’est l’histoire d’un père et de son fils et de notre histoire commune avec les pays d’Afrique. Il s’agit de trouver une forme de reconnaissance et d’apaisement. Cette histoire nous appartient à tous vu que c’est la France qui est allée chercher ces soldats. Maintenant, il faut qu’on arrive à avoir ces récits dans notre histoire nationale à nous aussi. Ce film est aussi un hommage qui est rendu aux tirailleurs, au même titre qu’on a rendu hommage à tous ces soldats français qui sont morts pour la France.

Ça fait une vingtaine d’années que je pensais à ce projet et ensuite je l’ai écrit pendant une dizaine d’années après avoir rencontré Omar Sy sur le tournage d’Intouchables. À l’époque, j’étais directeur de la photo pour le film, je lui ai parlé du projet, ça l’intéressait et il n’était pas encore l’acteur qu’il a été après le film. Après cette rencontre, j’ai commencé à écrire et on a développé le scénario au fils des années en lui faisant lire les différentes versions. Ça c’est construit comme ça sur le long terme et entre-temps, il est devenu cet acteur que l’on connaît aujourd’hui.

Du fait de ce nouveau statut, est-il plus difficile de travailler avec un acteur comme lui ?

Accompagner un acteur c’est toujours délicat quelque part. Après évidemment, c’est moins facile avec un acteur très connu parce qu’évidemment, il a aussi ses expériences et ses exigences. Mais c’est intéressant d’être dans une forme de confrontation où on trouve le personnage ensemble. Disons que c’est comme une collaboration.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le monde du cinéma ?

Ce n’est pas le monde du cinéma qui m’a attiré, car je n’avais pas l’idée de travailler dans ce milieu quand j’avais 20 ans. Je faisais de la photographie et j’étais assistant photographe, j’ai fait mes armes comme ça. Ensuite, j’ai été assistant sur des films et ça m’a amené à devenir directeur de la photographie sur plusieurs tournages, puis directeur artistique et en parallèle, j’ai commencé à écrire et à tourner des documentaires. J’ai tout fait un petit peu en même temps au fil des projets, des rencontres et des envies.

C’est votre second long-métrage pour le cinéma, et quelle affiche !

C’est un petit miracle d’arriver à aboutir à des projets comme ça qui demandent de fédérer énormément de personnes. Je pense qu’il y a une fierté des personnes autour de moi d’avoir réussi à aboutir ce film, qui a la spécificité d’être un film historique avec beaucoup de figurants, de cascadeurs, d’effets spéciaux, d’explosions et des personnages qui parlent en langue Peul. Ça fait une équation un peu particulière, c’est un peu atypique pour le cinéma français.

Il y a une forme de pression ou d’appréhension avant la sortie du film ?

On fait toujours des films avec l’envie qu’un maximum de monde puisse le voir mais on ne peut pas maîtriser l’engouement du public. C’est un moment de vérité de savoir comment ça va être reçu. Il y a de l’excitation, un peu de peur évidemment mais c’est normal.

En tant que Méruvien, le choix de ce petit cinéma de ville moyenne est venu naturellement pour la seule avant-première en Picardie ?

Évidemment, c’est la ville où mon père a été maire pendant très longtemps (de 1977 à 1995). Je connais beaucoup de monde et j’ai présenté La vie en grand avec des débats. Ça me tenait à cœur comme dans d’autres endroits et j’avais envie de prendre le temps de venir rencontrer ceux qui avaient envie de voir le film ce soir-là.

Tirailleurs

Réalisateur : Mathieu Vadepied

Interprètes : Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet…

Genre : Drame

Résumé : 1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.