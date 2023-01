Coronavirus: un test négatif sera obligatoire pour les personnes en provenance de Chine dès ce dimanche

La décision, qui vaudra au moins jusqu’au 31 janvier mais pourrait être prolongée sur décision européenne, a été prise en collaboration avec les ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Santé publique, au lendemain d’une recommandation européenne en ce sens.

L’obligation de présenter un certificat de test covid négatif s’applique à tous les voyages directs depuis la Chine, pour les voyageurs âgés de 12 ans et plus. Les compagnies aériennes doivent s’assurer que chaque personne possède un certificat de test négatif et refuser l’embarquement dans le cas contraire. À l’arrivée sur le territoire belge, l’opérateur aéroportuaire vérifiera à nouveau si le voyageur est en possession de ce certificat. Le test ne doit pas avoir été effectué plus de 48 heures avant le départ.