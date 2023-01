Disneyland Paris recherche des Belges pour travailler au sein du parc d’attractions: des milliers de contrats sont à décrocher!

Première destination touristique d’Europe, Disneyland Paris célèbre cette année son 30ème anniversaire. Pour l’occasion, l’équipe de chargés de recrutement parc va entamer une nouvelle campagne annuelle de recrutement à travers plusieurs villes en France et en Europe. Les candidat(e)s belges et du Nord de la France ont rendez-vous à Lille le 7 février. Avec cette tournée européenne, Disneyland Paris proposera plusieurs milliers de contrats dans les métiers du tourisme et de la restauration.

Dreamjob au pays de Mickey

Disneyland Paris célèbre cette année son 30ème anniversaire ainsi que l’ouverture de la nouvelle zone thématique Marvel Avengers Campus. Pour apporter la meilleure qualité de service et faire vivre la magie Disney, l’entreprise lance une nouvelle tournée européenne de recrutement à la recherche de ses futurs talents, après deux années d’interruption. L’intégration des nouveaux·lles collaborateurs·trices est facilitée par une immersion dans l’univers et la culture Disney grâce à la formation initiale nommée « La Tradition ». De plus, Disneyland Paris propose des solutions de logement à proximité du Resort pour les personnes ne résidant pas en Ile-de-France (dans la limite des places disponibles).