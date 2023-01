Nicole, 71 ans, est coincée dans son appartement depuis des semaines: «Nous avons dû annuler la fête de Noël» (photo)

« Nous avons été informés par la société Kone, qui gère l’ascenseur, qu’il y a des complications supplémentaires ». C’est le message qu’ont reçu Jean et Nicole, ce mercredi, de la part du gestionnaire immobilier.

Nicole Vekemans, 71 ans, est enfermée dans son appartement à Genk depuis des semaines car l’ascenseur ne fonctionne plus. « Nous avons dû annuler la fête de Noël », témoigne Jean, son compagnon. La septuagénaire se déplaçant en fauteuil roulant, il est impossible pour elle de sortir.

Nicole et Jean confiaient en fin d’année 2022 à nos confrères du Nieuwsblad qu’ils en avaient plus qu’assez de cette situation, qui avait trop duré. Et c’est un nouveau coup dur pour eux en apprenant que les réparations ne seraient pas pour tout de suite. « L’entreprise avait essayé d’utiliser une vieille puce pour remettre l’ascenseur en service en attendant une nouvelle », explique le syndic. « Mais cela ne semble pas fonctionner, donc l’ascenseur ne peut toujours pas être remis en service. Kone ne peut pas nous donner une date exacte ».