En litige avec TUI, Jean-Philippe (Nassogne) espérait être remboursé: «A la mi-novembre toujours aucune trace…»

C’est le témoignage de Jean-Philippe Troquet, un habitant de Nassogne, qui avait retenu toute votre attention en octobre dernier. Sa compagne et lui n’avaient pas été autorisés à monter dans l’avion et ce, malgré leurs réservations valables. Remonté contre TUI, Jean-Philippe nous avait contactés via notre bouton alerte lecteur. Depuis, l’agence de voyage a repris contact avec le couple. Ont-ils été indemnisés ou pas ? Jean-Philippe répond à la question.

En juin dernier, le couple décidait de s’accorder quelques jours de vacances et de réserver un séjour de 8 jours et 7 nuits à l’hôtel Paloma Perissia à Antalya (Turquie), du 25 octobre au 1er novembre. Et malgré leurs réservations et des billets de vol en ordre, le couple s’était vu interdire l’accès à l’appareil. La raison invoquée : un problème de surbooking…