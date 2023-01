Saint-Hubert : un appel à projets est lancé pour valoriser les sites du Palais Abbatial et de l’ancienne gendarmerie

Pour participer à cet appel à projet, les candidats doivent introduire un dossier complet avant le 15 septembre 2023 à 12h au plus tard. Deux sites sont donc concernés par cet appel à projets.

Il se compose de trois bâtiments (le Palais abbatial, l’ancien pénitencier, et le bâtiment dit des « Classes vertes ») qui s’organisent autour de trois cours internes distinctes et dont les surfaces plancher totales sont de 15.341m². (Cadastre : Saint-Hubert, 1ère division, section A, parcelles n° 333L, 333M, 336G et 337L.).

Ce site, réparti sur 3 parcelles (Cadastre : Saint-Hubert, 1ère division, section A, parcelles n° 1806S2, 1806T2 et 1806W2), est composé d’un terrain et de deux logements. Les deux logements ont une superficie brute de 288m² (superficie utile de 150m²). Le terrain, dont la surface est de 5.944m², est en partie en pente et donne accès à la rue du Parc où se situe le cimetière.

Pour participer à cet appel à projet, rien de plus simple. Les candidats doivent obligatoirement fournir et mentionner dans leur candidature le site (Palais abbatial et/ou ancienne gendarmerie), une présentation des candidats et des moyens disponibles, une description du projet ainsi qu’une phase de négociation de 6 mois avec les éventuels meilleurs projets retenus interviendra après l’analyse du jury.

Les dossiers complets doivent être introduit, avant le 15 septembre 2023 à 12h au plus tard, et envoyés à l’adresse suivante : Régie des Bâtiments, Madame Nathalie Huygens Chef de Division Wallonie, Avenue de la Toison d’or 87 b2 à 1060 Bruxelles.