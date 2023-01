Ce Picard est à la tête du meilleur bar régional d’Australie

Loïc Mouchelin est originaire de Flixecourt et a notamment suivi un enseignement au lycée hôtelier du Touquet où il a étudié divers aspects de son futur métier, avant d’occuper plusieurs postes dans l’hôtellerie-restauration, de chef à maître d’hôtel, pour finalement s’orienter vers une spécialisation « bar et cocktails ». C’est dans ce cadre qu’il est ensuite parti à Londres quelques années afin d’y apprendre l’anglais et approfondir ses connaissances sur le monde du bar et des cocktails.

Là, il a rencontré celle qui est aujourd’hui sa partenaire, dans la vie comme au travail, Alexandra Percy. La jeune femme, originaire d’Australie, était également passionnée d’hôtellerie-restauration et travaillait aussi dans le secteur du bar et des cocktails.