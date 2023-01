Menaces envers le ministre Vincent Van Quickenborne: la justice décidera dans 15 jours si un cinquième suspect doit être remis à la Belgique

Le samedi 24 septembre 2022, le domicile de Vincent Van Quickenborne à Courtrai avait été placé sous sécurité renforcée par le Centre de Crise National (CCN) en raison d’une possible menace. La nature exacte de ce danger n’a pas été communiquée, mais des projets de kidnapping du ministre de la justice auraient été interceptés. Une arme, des sangles et des bouteilles d’essence ont été trouvées dans une voiture abandonnée à proximité. Vincent Van Quickenborne et sa famille ont dû être transportés dans une maison sécurisée.