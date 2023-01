Après 8 ans, Francesco, Francesca et Sylvia mettent en vente le Bell’Arrivo à Ronquières: «Nous quittons ce restaurant la larme à l’œil…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Bell’Arrivo, restaurant italien à Ronquières est désormais en vente. L’établissement qui avait ouvert en mai 2014 était considéré comme le bébé de Francesco Ilardo et de ses deux sœurs Sylvia et Francesca. Malgré le succès incontesté de son restaurant, la fratrie veut désormais vivre autrement. Elle souhaite, en effet, profiter plus de la vie et des deux enfants de la famille.