War Race (Bastogne), une course d’obstacles taillée pour les sportifs purs et durs

La War Race est un évènement à la fois sportif et culturel et une course à obstacles. Cet évènement a été mis en place pour commémorer et honorer la mémoire des héros de la première et de la seconde guerre mondiale.

Trois parcours vous seront proposées lors de cette 3e édition : Infantry (5-10 km), Cavalry (10-15 km) et Artillery (15-20 km). Le départ et l’arrivée se feront au Mardasson. Les participants seront lancés par vagues successives. Les premières vagues commence vers 9h30 et la dernière part en fin de matinée.