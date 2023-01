Gros couac pour les débuts de Cristiano Ronaldo: le Portugais n’est pas encore enregistré à Al-Nassr car il y a trop de joueurs étrangers !

Cristiano Ronaldo ne peut pas encore jouer à Al-Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers, ont indiqué jeudi des responsables du club à l’AFP. L’attaquant portugais avait affirmé mardi à Riyadh vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Ta’ee initialement prévu jeudi, et reporté à vendredi.

Mais Cristiano Ronaldo est le neuvième joueur étranger à rejoindre Al-Nassr, dépassant le maximum de huit autorisés par la fédération saoudienne de football. « Al Nassr ne l’a pas encore enregistré car il n’y a pas de place vacante pour un joueur étranger », a déclaré à l’AFP un responsable du club, sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisé à parler aux médias.

« Un joueur étranger doit partir pour que Ronaldo puisse être enregistré, soit à travers un transfert soit une résiliation de contrat par consentement mutuel ».

Parmi les joueurs étrangers d’Al-Nassr figurent le gardien de but colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants brésilien Anderson Talisca et camerounais Vincent Aboubakar. Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d’Or et quintuple lauréat de la Ligue des champions.

« Des négociations sont en cours sur la vente de l’un des joueurs, mais elles ne sont pas encore entrées dans la phase finale », a indiqué un autre responsable du club, en confirmant que le joueur portugais n’avait toujours pas été enregistré jeudi après-midi, quelques heures avant le match prévu contre Al Ta’ee.

La rencontre a néanmoins été reportée à vendredi, en raison d’une « panne électrique », selon les autorités.