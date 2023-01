Les Emirats arabes unis annoncent l’arrestation du passeur «le plus recherché au monde»: «La fin de l’un des plus importants axes de trafic d’êtres humains vers l’Europe»

Arrêté en Ethiopie en 2020, l’homme, de nationalité érythréenne, s’était échappé de prison un an plus tard et avait été condamné par contumace à la prison à vie, d’après la même source. Avec l’aide d’Interpol, les Emirats ont commencé à mener l’enquête sur le réseau criminel de M. Habtemariam et les transactions financières illégales réalisées par son frère, selon le communiqué.

Objet de deux notices rouges émises par l’organisation policière, Kidane Zekarias Habtemariam est à la tête d’un réseau criminel ayant kidnappé et escroqué des centaines de migrants d’Afrique de l’Est désirant se rendre en Europe, selon un communiqué conjoint du ministère émirati de l’Intérieur et d’Interpol.

Ils ont ainsi réussi à localiser le passeur au Soudan, où il a été arrêté le 1er janvier par des officiers de police locaux, en coopération avec les autorités émiraties, a annoncé lors d’une conférence de presse Saïd Abdoullah Al-Souwaidi, un haut responsable du ministère émirati de l’Intérieur. «Le trafiquant d’êtres humains le plus recherché au monde ne sera plus capable de commettre ses méprisables actions», a assuré M. Souwaïdi, selon un communiqué. «Nous avons mis fin à l’un des plus importants axes de trafic d’êtres humains vers l’Europe, qui touchait des milliers de migrants venus d’Erythrée, de Somalie et du Soudan, via la Libye jusqu’en Europe», a-t-il ajouté.