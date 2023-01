Pas si sage qu’elle en a l’air

Quand on découvre la Honda Civic de 11e génération en vrai, il se dégage d’elle bien plus de personnalité, de muscle et de dynamisme que les images le laissent soupçonner. La Civic a quelque chose d’attirant. Dans l’habitacle, on aime le dessin très horizontal de la planche de bord, et le bandeau « nid d’abeille » qui court sur toute sa largeur. Les sièges sont excellents, la position de conduite est parfaite, tout comme la qualité générale. Et en termes d’habitabilité (places arrière, coffre), on est dans la bonne moyenne de la familiale compacte. En clair, nous avons déjà en bonne partie revu nos préjugés. Et ce n’est que le début.

Hybride, avec quelque chose en plus

C’est l’essai sur route qui a terminé de réduire en miettes nos dernières idées préconçues. D’abord, le moteur 2.0 litres essence est tout nouveau. Idem pour la majorité de la partie électrique, avec notamment plus de puissance pour le moteur, et plus de légèreté et de densité énergétique pour la batterie. Plusieurs objectifs derrière ces modifications : évidemment celui d’améliorer encore les consommations et émissions, mais aussi (surtout ?) celui de créer une motorisation hybride classique – à ne pas confondre avec une hybride rechargeable – plus réactive que jamais.