Une école lance une classe de double immersion anglais-néerlandais dès septembre à Verviers: une première en Wallonie

Déjà très portée sur les langues et l’immersion, l’Athénée Verdi, à Verviers, va encore aller plus loin dans son offre dès la rentrée prochaine. S’il y a une option de base pour suivre un cursus classique dès la 1ère secondaire, il y a aussi une option immersion en anglais qui marche très bien depuis déjà pas mal d’années. Et l’établissement scolaire en créera une troisième en septembre.